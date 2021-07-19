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Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции

Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции Более 100 автомобилей были забросаны камнями на автодороге Е65 между шведскими городами Мальмё и Истад, большинство атакованных машин были с номерами Дании.
Другие страны
19 июля 2021 г. 03:31
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции

Более 100 автомобилей были забросаны камнями на автодороге Е65 между шведскими городами Мальмё и Истад, большинство атакованных машин были с номерами Дании.

Как передает Report со ссылкой на The Local, первые сообщения о нападениях на автомобили с датскими номерами в Швеции появились еще в апреле, но поначалу этим происшествиям не придавали значения и считали их отдельными инцидентами. В прошлый вторник была атакована 100-я машина, а к настоящему моменту камни были брошены уже минимум в 102 автомобиля.

В мае из-за брошенного в лобовое стекло камня человек ослеп на один глаз, также у него было повреждено несколько зубов. Впрочем, большинство проезжавших пострадали не сильно.

Издание поясняет, что Е65 - самый распространенный у датских водителей способ добраться до парома на остров Борнхольм. Это датский остров в Балтийском море, попасть на который можно только через южную часть Швеции. Паром на Борнхольм отправляется из шведского города Истад.

По данным шведской полиции, около 95 процентов автомобилей, подвергшихся нападению, зарегистрированы в Дании и ехали либо в Истад на паром до Борнхольма, либо обратно.

Под давлением датских СМИ полиция Швеции начала расследование. Тему нападений в Швеции на автомобили, зарегистрированные в Дании, уже обсуждали министры юстиции двух стран.

Представитель шведской полиции Эва-Ган Вестфорд заявила, что у правоохранителей есть предположения, почему атакам подвергаются датчане, но отказалась озвучить их, чтобы не распространять спекуляции в СМИ.

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