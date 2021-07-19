Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции

Более 100 автомобилей были забросаны камнями на автодороге Е65 между шведскими городами Мальмё и Истад, большинство атакованных машин были с номерами Дании.
Как передает Report со ссылкой на
В мае из-за брошенного в лобовое стекло камня человек ослеп на один глаз, также у него было повреждено несколько зубов. Впрочем, большинство проезжавших пострадали не сильно.
Издание поясняет, что Е65 - самый распространенный у датских водителей способ добраться до парома на остров Борнхольм. Это датский остров в Балтийском море, попасть на который можно только через южную часть Швеции. Паром на Борнхольм отправляется из шведского города Истад.
По данным шведской полиции, около 95 процентов автомобилей, подвергшихся нападению, зарегистрированы в Дании и ехали либо в Истад на паром до Борнхольма, либо обратно.
Под давлением датских СМИ полиция Швеции начала расследование. Тему нападений в Швеции на автомобили, зарегистрированные в Дании, уже обсуждали министры юстиции двух стран.
Представитель шведской полиции Эва-Ган Вестфорд заявила, что у правоохранителей есть предположения, почему атакам подвергаются датчане, но отказалась озвучить их, чтобы не распространять спекуляции в СМИ.