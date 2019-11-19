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Около 100 килограммов кокаина изъято в аэропорту Мехико

Около 100 килограммов кокаина изъято в аэропорту Мехико

Сотрудники прокуратуры задержали в международном аэропорту Мехико пять коробок с кокаином. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, вес запрещенного вещества, доставленного из Перу логистическим оператором, составил сто килограммов.

Обнаружить наркотики помогли кинологи и пес по кличке Лилли.

Содержимое груза передано в распоряжение министерства внутренних дел для анализа и начала расследования.

В начале ноября минобороны Мексики отчиталось об операциях по уничтожению конфискованных наркотических средств на территории десяти штатов. Общая масса уничтоженных веществ составила почти 15,5 тонны.

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