Около 100 килограммов кокаина изъято в аэропорту Мехико

Сотрудники прокуратуры задержали в международном аэропорту Мехико пять коробок с кокаином.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, вес запрещенного вещества, доставленного из Перу логистическим оператором, составил сто килограммов.

Обнаружить наркотики помогли кинологи и пес по кличке Лилли.

Содержимое груза передано в распоряжение министерства внутренних дел для анализа и начала расследования.

В начале ноября минобороны Мексики отчиталось об операциях по уничтожению конфискованных наркотических средств на территории десяти штатов. Общая масса уничтоженных веществ составила почти 15,5 тонны.