Около 100 килограммов кокаина изъято в аэропорту Мехико

Сотрудники прокуратуры задержали в международном аэропорту Мехико пять коробок с кокаином.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, вес запрещенного вещества, доставленного из Перу логистическим оператором, составил сто килограммов.
Обнаружить наркотики помогли кинологи и пес по кличке Лилли.
Содержимое груза передано в распоряжение министерства внутренних дел для анализа и начала расследования.
В начале ноября минобороны Мексики отчиталось об операциях по уничтожению конфискованных наркотических средств на территории десяти штатов. Общая масса уничтоженных веществ составила почти 15,5 тонны.
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