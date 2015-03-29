Около 100 проживающих в Азербайджане граждан Узбекистана проголосовали на выборах президента

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Около 100 граждан Узбекистана, проживающих в Азербайджане, уже приняли участие в выборах президента Узбекистана.

Как сообщили Report в посольстве Узбекистана в Азербайджане, выборы в избирательном участке, открытом при посольстве, проходят в нормальном режиме.

Всего же право голоса для участия в плебисците имеют 200 проживающих в Азербайджане граждан Узбекистана.

Избирательный участок будет открыт до 8 часов по местному времени.

Отметим, что для участия на президентских выборах в Узбекистане свои кандидатуры выдвинули действующий президент Ислам Каримов (УзЛиДеП), Хатамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия Узбекистана), Акмал Садов ("Миллий Тикланыш"), Наримон Умаров ("Адолат").