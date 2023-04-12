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Около 100 человек погибли в результате авиаударов по деревне в Мьянме

Около 100 человек погибли в результате авиаударов по деревне в Мьянме Около 100 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных военными Мьянмы по одной из деревень в регионе Сикайн на севере страны.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 00:24
Около 100 человек погибли в результате авиаударов по деревне в Мьянме

Около 100 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных военными Мьянмы по одной из деревень в регионе Сикайн на севере страны.

Как передает Report, об этом заявило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники.

По их данным, удары были нанесены по участникам церемонии, организованной противниками властей. Отмечается, что среди погибших много детей.

По первоначальным сообщениям, погибших было около 50, однако более поздние подсчеты, опубликованные антиправительственными СМИ, свидетельствуют примерно о 100 жертвах. Очевидцы утверждают, что самолет сбросил бомбы на толпу людей, собравшихся утром на открытие местного офиса оппозиционного движения.

Иностранные и оппозиционные СМИ периодически сообщают, что власти Мьянмы используют авиабомбы против населения. Например, издание The Irrawaddy сообщало, что с начала этого года военные активизировали авиаудары как по гражданским объектам, так и по объектам сопротивления в регионе Сикайн, а также в штатах Карен, Качин и Чин. Эскалация произошла после того, как этнические вооруженные группировки пообещали в своих новогодних речах свергнуть военных в 2023 году.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Myanmada müxalifətçilərə hava zərbəsi endirilib, 100-ə yaxın insan ölüb”

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