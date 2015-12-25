Более 100 человек погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Нигерии

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Более ста человек погибли в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в нигерийском городе Нневи, штат Анамбра, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

По словам очевидцев, взрыв произошел при перекачке газа из автоцистерны в баллоны местных жителей, которые хотели приготовить еду для рождественского стола. На тушение пожара ушло несколько часов.

Основной причиной взрыва стало несоблюдение мер безопасности при использовании газовых баллонов. Пострадавших с серьезными ожогами доставили в больницу.

"Многие из погибших сожжены до неузнаваемости, и я сомневаюсь, что родственники смогут опознать своих близких", — цитирует AP одного из свидетелей.

По информации пресс-службы Красного креста, газоперерабатывающий завод полностью разрушен, повреждены несколько домов.