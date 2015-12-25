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    Более 100 человек погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Нигерии

    Пострадавших с серьезными ожогами доставили в больницу

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Более ста человек погибли в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в нигерийском городе Нневи, штат Анамбра, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    По словам очевидцев, взрыв произошел при перекачке газа из автоцистерны в баллоны местных жителей, которые хотели приготовить еду для рождественского стола. На тушение пожара ушло несколько часов.

    Основной причиной взрыва стало несоблюдение мер безопасности при использовании газовых баллонов. Пострадавших с серьезными ожогами доставили в больницу.

    "Многие из погибших сожжены до неузнаваемости, и я сомневаюсь, что родственники смогут опознать своих близких", — цитирует AP одного из свидетелей.

    По информации пресс-службы Красного креста,  газоперерабатывающий завод полностью разрушен, повреждены несколько домов.

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