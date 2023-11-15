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Около 100 человек эвакуированы из аэропорта Вильнюса после сообщения о бомбе

Около 100 человек эвакуированы из аэропорта Вильнюса после сообщения о бомбе Анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе поступил в среду утром в Вильнюсский аэропорт.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 11:41
Около 100 человек эвакуированы из аэропорта Вильнюса после сообщения о бомбе

Анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе поступил в среду утром в Вильнюсский аэропорт.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил оператор литовских аэропортов - компания Lietuvos oro uostai.

После этого звонка часть пассажиров, около 100 человек, была эвакуирована из аэропорта.

"Все спецслужбы были немедленно проинформированы, идет проверка помещений аэропорта и оценка ситуации. Пассажиры эвакуированы из мест общего пользования терминалов прилета и вылета столичного аэропорта, пока продолжается проверка мест общего пользования и оценка информации", - говорится в сообщении.

В Литве действуют три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт - крупнейший в стране.

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Версия на английском языке Vilnius Airport evacuated over anonymous bomb threat

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