Около 100 человек эвакуированы из аэропорта Вильнюса после сообщения о бомбе

Анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе поступил в среду утром в Вильнюсский аэропорт.

Анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе поступил в среду утром в Вильнюсский аэропорт.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил оператор литовских аэропортов - компания Lietuvos oro uostai.

После этого звонка часть пассажиров, около 100 человек, была эвакуирована из аэропорта.

"Все спецслужбы были немедленно проинформированы, идет проверка помещений аэропорта и оценка ситуации. Пассажиры эвакуированы из мест общего пользования терминалов прилета и вылета столичного аэропорта, пока продолжается проверка мест общего пользования и оценка информации", - говорится в сообщении.

В Литве действуют три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт - крупнейший в стране.