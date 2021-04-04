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Около 10 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Штутгарте

Около 10 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Штутгарте Около 10 тыс. противников коронавирусных ограничений вышли в субботу на демонстрацию в германском Штутгарте.
Другие страны
4 апреля 2021 г. 07:59
Около 10 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Штутгарте

Около 10 тыс. противников коронавирусных ограничений вышли в субботу на демонстрацию в германском Штутгарте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, участники манифестации в большинстве своем не носили защитные маски. Они несколько раз забрасывали камнями освещающих демонстрацию журналистов.

В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост числа заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Локдаун продлен до 18 апреля.

Согласно последним опросам, в ФРГ лишь 19% респондентов удовлетворены работой кабмина по противодействию коронавирусу, 79% недовольны. 2% не определились с ответом.

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