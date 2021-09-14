Около 1 млн школьников Нью-Йорка вернулись к очному обучению

Учебные заведения крупнейшего в США школьного округа, города Нью-Йорк, открыли свои двери для учащихся.

Учебные заведения крупнейшего в США школьного округа, города Нью-Йорк, открыли свои двери для учащихся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник телеканал CNN.

За парты вернулись примерно 1 млн детей и подростков.

Занятия впервые были переведены в дистанционный формат из-за распространения коронавируса в марте 2020 года, в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе они некоторое время частично проводились в стенах школ или снова полностью переводились в онлайн-формат. Сейчас же, с началом учебного года, очные занятия обязательны для всех школьников, указывает телеканал.

Условия для такого решения подготовила кампания по вакцинации детей и сотрудников школ. Как сообщает CNN, на прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что хотя бы одной дозой вакцинировано 65% учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме того, власти мегаполиса обязали учителей и других работников образования, которых, по данным портала Axios, насчитывается примерно 148 тыс. человек, привиться хотя бы одной дозой до 27 сентября. На прошлой неделе городские органы образования сообщили, что хотя бы одной дозой привились 74% преподавателей.

Школьников старше 12 лет призывают сделать прививку, но не обязывают, поясняет телеканал. Однако это не распространяется на тех, кто участвует во внеучебной деятельности с "повышенным риском" заражения. Для обеспечения безопасности детей младше 12 лет будет проводиться регулярное тестирование на коронавирус. Учителям и их подопечным в школах полагается носить маски и соблюдать социальную дистанцию вне зависимости от того, привились они или нет.