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Около 1,9 тыс. солдат с Украины прошли обучение в Испании

Около 1,9 тыс. солдат с Украины прошли обучение в Испании Около 1,9 тыс. украинских военных прошли обучение на территории Испании.
Другие страны
25 июля 2023 г. 19:02
Около 1,9 тыс. солдат с Украины прошли обучение в Испании

Около 1,9 тыс. украинских военных прошли обучение на территории Испании.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

Исполняющая обязанности главы ведомства Маргарита Роблес посетила солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят обучение по разминированию в Пехотной академии Толедо. И.о. министра обороны считает, что речь идет о фундаментальной на данный момент подготовке, "поскольку число потерь на Украине очень велико из-за контрнаступления", отметили в ведомстве.

По его информации, всего "около 1,9 тыс. солдат" ВСУ прошли подготовку в королевстве. Также сообщается, что в Украину прибыл отправленный Испанией военный госпиталь.

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