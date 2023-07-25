Около 1,9 тыс. солдат с Украины прошли обучение в Испании

Около 1,9 тыс. украинских военных прошли обучение на территории Испании.

Около 1,9 тыс. украинских военных прошли обучение на территории Испании.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

Исполняющая обязанности главы ведомства Маргарита Роблес посетила солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят обучение по разминированию в Пехотной академии Толедо. И.о. министра обороны считает, что речь идет о фундаментальной на данный момент подготовке, "поскольку число потерь на Украине очень велико из-за контрнаступления", отметили в ведомстве.

По его информации, всего "около 1,9 тыс. солдат" ВСУ прошли подготовку в королевстве. Также сообщается, что в Украину прибыл отправленный Испанией военный госпиталь.