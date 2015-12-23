​Около 1,7 млн. человек на Филиппинах покинули свои дома из-за ураганов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Около 1,7 миллиона человек на Филиппинах вынуждены были покинуть свои дома из-за продолжающихся ураганов, которые на прошлой неделе обрушились на страну, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Стихией были разрушены не менее 400 тысяч домов.

"Катастрофы сделали жизнь многих районов крайне сложной, в некоторых из них произошли несколько наводнений подряд", - сообщил представитель Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Филиппинах Кари Исомаа.

Число погибших в результате грозовых циклонов, спровоцировавших наводнения на севере Филиппин, достигло 45 человек.

Тайфун "Мелор", обрушившийся на прошлой неделе на север страны, вызвал масштабные наводнения. В пятницу ситуация ухудшилась с приходом тропического циклона "Ониок" в центральные и северные области Филиппин.