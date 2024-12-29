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Около 1,5 тыс. специалистов прибыли на место авиакатастрофы в Южной Корее

Около 1,5 тыс. специалистов прибыли на место авиакатастрофы в Южной Корее Более 1,5 тыс. человек, включая полицейских, спасателей и военных, привлечены к работам после авиакатастрофы в аэропорту Муан в Республике Корея.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 10:57
Около 1,5 тыс. специалистов прибыли на место авиакатастрофы в Южной Корее

Более 1,5 тыс. человек, включая полицейских, спасателей и военных, привлечены к работам после авиакатастрофы в аэропорту Муан в Республике Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

По его данным, на место катастрофы прибыли 490 сотрудников экстренных служб (спасателей и медиков), 455 полицейских, 340 военных, включая медиков, а также сотрудники региональных органов власти. Всего - 1 562 человека.

Подтвержденное число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 124 человек. Власти допускают, что умерли практически все пассажиры и члены экипажа (175 и 6 соответственно), за исключением двух членов экипажа, которые находились в хвостовой части.

Около 9.07 самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.

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Версия на английском языке Over 1,500 specialists arrive at plane crash site in S. Korea
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada təyyarə qəzası yerinə 1,5 minə yaxın mütəxəssis gəlib

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