Около 1,5 тыс. специалистов прибыли на место авиакатастрофы в Южной Корее

Более 1,5 тыс. человек, включая полицейских, спасателей и военных, привлечены к работам после авиакатастрофы в аэропорту Муан в Республике Корея.

Более 1,5 тыс. человек, включая полицейских, спасателей и военных, привлечены к работам после авиакатастрофы в аэропорту Муан в Республике Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

По его данным, на место катастрофы прибыли 490 сотрудников экстренных служб (спасателей и медиков), 455 полицейских, 340 военных, включая медиков, а также сотрудники региональных органов власти. Всего - 1 562 человека.

Подтвержденное число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 124 человек. Власти допускают, что умерли практически все пассажиры и члены экипажа (175 и 6 соответственно), за исключением двух членов экипажа, которые находились в хвостовой части.

Около 9.07 самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.