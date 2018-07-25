Океаны оказались под угрозой глобальной катастрофы

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Ученые Кардиффского университета выяснили, что если объем выбросов углекислого газа останется прежним, то к 2100 году закисление (ацидификация) океанов достигнет беспрецедентного в истории человечества уровня, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Согласно оценкам исследователей, рН морской воды опустится ниже 7,8, чего не наблюдалось в течение последних 14 миллионов лет.

При закислении океана происходит снижение показателя кислотности рН, что вызвано растворением в морской воде углекислого газа из атмосферы. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, скорость закисления на сегодняшний день является максимальной за последние 300 миллионов лет. Это угрожает существованию коралловых рифов и животных, имеющих раковины, а также может привести к исчезновению современных морских экосистем.