ОИС выступила против американской "сделки века"

Организация исламского сотрудничества (ОИС) выступила против реализации так называемой сделки века, плана администрации США по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итогах совещания ОИС, которое состоялось на уровне глав МИД в саудовском городе Джидда.

По его данным, ОИС заявила о "неприятии плана американских властей по мирному урегулированию (палестино-израильского – ред.) конфликта на Ближнем Востоке".

Как отметил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, "главы МИД стран - членов ОИС единогласно приняли представленный Палестиной проект резолюции, отвергающий "сделку века".