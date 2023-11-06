ОИС проведет внеочередной саммит по ситуации в Газе в Эр-Рияде

Внеочередной саммит с обсуждением ситуации в секторе Газа проведет в Саудовской Аравии Организация исламского сотрудничества (ОИС).

Внеочередной саммит с обсуждением ситуации в секторе Газа проведет в Саудовской Аравии Организация исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на ее сайте.

"ОИС проведет внеочередной исламский саммит по предложению Королевства Саудовской Аравии в качестве председателя... в воскресенье, 28 Рабиуль Тани 1445, что соответствует 12 ноября 2023 года, в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, с целью обсуждения израильской агрессии против палестинского народа", - сказано в сообщении ОИС.

Перед этим, 10-11 ноября в Эр-Рияде состоятся афро-арабский и межарабский саммиты.