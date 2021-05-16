Министры стран ОИС призвали Совбез ООН вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) приняла министерскую резолюцию в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.
Как сообщает Report, документ был принят по итогам заседания глав МИД стран - членов ОИС, которое прошло по инициативе Саудовской Аравии в формате видеоконференции.
Участники заседания осудили действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан и призвали международное сообщество, главным образом Совет Безопасности ООН, вмешаться в конфликт.
The #OIC Ministerial Resolution reiterated its rejection and condemnation of the continued Israeli settlement colonization of the Occupied Palestinian Territories and the establishment of an apartheid system in the territories.