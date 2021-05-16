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Министры стран ОИС призвали Совбез ООН вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

Министры стран ОИС призвали Совбез ООН вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке Организация Исламского Сотрудничества приняла министерскую резолюцию в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта
Другие страны
16 мая 2021 г. 18:05
Министры стран ОИС призвали Совбез ООН вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) приняла министерскую резолюцию в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Как сообщает Report, документ был принят по итогам заседания глав МИД стран - членов ОИС, которое прошло по инициативе Саудовской Аравии в формате видеоконференции.

Участники заседания осудили действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан и призвали международное сообщество, главным образом Совет Безопасности ООН, вмешаться в конфликт.

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