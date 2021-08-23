ОИС обратилась к сторонам конфликта в Афганистане

Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала конфликтующие стороны в Афганистане к всеобъемлющему диалогу во имя установления мира в стране.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала конфликтующие стороны в Афганистане к всеобъемлющему диалогу во имя установления мира в стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания ОИС по Афганистану в саудовской Джидде.

Встреча на уровне постоянных представителей было созвана по инициативе Саудовской Аравии.

Авторы коммюнике также предложили направить в Афганистан высокопоставленную делегацию Генерального секретариата ОИС для передачи послания о том, что «организация поддерживает мир, стабильность и национальное примирение в Афганистане».

ОИС призвала новую администрацию Афганистана и международное сообщество объединить усилия для того, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористов.