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ОИС обратилась к сторонам конфликта в Афганистане

ОИС обратилась к сторонам конфликта в Афганистане Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала конфликтующие стороны в Афганистане к всеобъемлющему диалогу во имя установления мира в стране.
Другие страны
23 августа 2021 г. 07:48
ОИС обратилась к сторонам конфликта в Афганистане

Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала конфликтующие стороны в Афганистане к всеобъемлющему диалогу во имя установления мира в стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания ОИС по Афганистану в саудовской Джидде.

Встреча на уровне постоянных представителей было созвана по инициативе Саудовской Аравии.

Авторы коммюнике также предложили направить в Афганистан высокопоставленную делегацию Генерального секретариата ОИС для передачи послания о том, что «организация поддерживает мир, стабильность и национальное примирение в Афганистане».

ОИС призвала новую администрацию Афганистана и международное сообщество объединить усилия для того, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористов.

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