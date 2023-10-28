ОИС обратилась к международному сообществу по вопросу Джамму и Кашмира

Организации тюркских государств (ОТГ) обратилась к международному сообществу в связи с 76-й годовщиной незаконной оккупации Джамму и Кашмира Индией.

Организация исламского сотрудничества обратилась к международному сообществу в связи с 76-й годовщиной незаконной оккупации Джамму и Кашмира Индией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу организации.

Согласно информации, Генеральный секретариат ОИС призвал международное сообщество предпринять конкретные шаги по разрешению данного конфликта в соответствии с имеющимися резолюциями Совета Безопасности ООН.

Генеральный секретариат подтвердил поддержку организации прав населения Джамму и Кашмира, включая его право на самоопределение.

Ссылаясь на решения и резолюции Исламского саммита и Совета министров иностранных дел ОИС, Генеральный секретариат настоятельно призвал Индию уважать основные права человека в Джамму и Кашмире и отменить незаконные и односторонние меры, принятые с 5 августа 2019 года для изменения международно признанного спорного статуса территории.