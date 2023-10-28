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ОИС обратилась к международному сообществу по вопросу Джамму и Кашмира

ОИС обратилась к международному сообществу по вопросу Джамму и Кашмира Организации тюркских государств (ОТГ) обратилась к международному сообществу в связи с 76-й годовщиной незаконной оккупации Джамму и Кашмира Индией.
Другие страны
28 октября 2023 г. 11:31
ОИС обратилась к международному сообществу по вопросу Джамму и Кашмира

Организация исламского сотрудничества обратилась к международному сообществу в связи с 76-й годовщиной незаконной оккупации Джамму и Кашмира Индией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу организации.

Согласно информации, Генеральный секретариат ОИС призвал международное сообщество предпринять конкретные шаги по разрешению данного конфликта в соответствии с имеющимися резолюциями Совета Безопасности ООН.

Генеральный секретариат подтвердил поддержку организации прав населения Джамму и Кашмира, включая его право на самоопределение.

Ссылаясь на решения и резолюции Исламского саммита и Совета министров иностранных дел ОИС, Генеральный секретариат настоятельно призвал Индию уважать основные права человека в Джамму и Кашмире и отменить незаконные и односторонние меры, принятые с 5 августа 2019 года для изменения международно признанного спорного статуса территории.

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Версия на английском языке OIC reiterates its call on international community to step up efforts to resolve Jammu and Kashmir issue
Версия на азербайджанском языке İƏT Cammu və Kəşmir məsələsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

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