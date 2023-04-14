Охрану Конституционного совета в Париже усилили в день решения о пенсионной реформе

Усиленные наряды полиции и жандармерии дежурят возле здания Конституционного совета (КС) Франции в центре Парижа, где в пятницу должно быть озвучено решение о законности принятия правительством пенсионной реформы.

Усиленные наряды полиции и жандармерии дежурят возле здания Конституционного совета (КС) Франции в центре Парижа, где в пятницу должно быть озвучено решение о законности принятия правительством пенсионной реформы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Полицейские перекрыли железными ограждениями несколько улиц, ведущих к КС, и вход в само здание. Вблизи здания находятся более десяти фургонов жандармерии и полиции. Сотрудники правоохранительных органов одеты в защитную экипировку, у многих при себе боевое оружие.

При входе в КС собралась небольшая группа журналистов, однако пока нет ни одного протестующего. У здания припаркован водомет. Тем не менее полностью улицы в этом районе не перекрыты, местные жители и туристы спокойно ходят между групп полицейских.

Несмотря на озвученный в четверг студенческими организациями призыв провести стихийную демонстрацию у стеклянных пирамид Лувра, музей по-прежнему открыт для публики. Автомобильные и пешеходные проходы, ведущие с этой площади на улицу Риволи в направлении КС, закрыты железными воротами. Однако число стражей порядка в этом районе не было увеличено.

Конституционный совет в пятницу вечером должен обнародовать свое заключение по обращениям оппозиционных партий и правительства Франции насчет соответствия конституции республики законопроекта об изменении пенсионной системы, принятого 16 марта правительством в обход голосования в парламенте. Помимо вопроса о законности пенсионной реформы, КС также примет решение о возможности проведения референдума по вопросу о запрете увеличения пенсионного возраста выше нынешних 62 лет (предложенная правительством реформа подразумевает его повышение до 64 лет).