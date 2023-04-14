О нас

Охрану Конституционного совета в Париже усилили в день решения о пенсионной реформе

Охрану Конституционного совета в Париже усилили в день решения о пенсионной реформе Усиленные наряды полиции и жандармерии дежурят возле здания Конституционного совета (КС) Франции в центре Парижа, где в пятницу должно быть озвучено решение о законности принятия правительством пенсионной реформы.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 16:39
Охрану Конституционного совета в Париже усилили в день решения о пенсионной реформе

Усиленные наряды полиции и жандармерии дежурят возле здания Конституционного совета (КС) Франции в центре Парижа, где в пятницу должно быть озвучено решение о законности принятия правительством пенсионной реформы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Полицейские перекрыли железными ограждениями несколько улиц, ведущих к КС, и вход в само здание. Вблизи здания находятся более десяти фургонов жандармерии и полиции. Сотрудники правоохранительных органов одеты в защитную экипировку, у многих при себе боевое оружие.

При входе в КС собралась небольшая группа журналистов, однако пока нет ни одного протестующего. У здания припаркован водомет. Тем не менее полностью улицы в этом районе не перекрыты, местные жители и туристы спокойно ходят между групп полицейских.

Несмотря на озвученный в четверг студенческими организациями призыв провести стихийную демонстрацию у стеклянных пирамид Лувра, музей по-прежнему открыт для публики. Автомобильные и пешеходные проходы, ведущие с этой площади на улицу Риволи в направлении КС, закрыты железными воротами. Однако число стражей порядка в этом районе не было увеличено.

Конституционный совет в пятницу вечером должен обнародовать свое заключение по обращениям оппозиционных партий и правительства Франции насчет соответствия конституции республики законопроекта об изменении пенсионной системы, принятого 16 марта правительством в обход голосования в парламенте. Помимо вопроса о законности пенсионной реформы, КС также примет решение о возможности проведения референдума по вопросу о запрете увеличения пенсионного возраста выше нынешних 62 лет (предложенная правительством реформа подразумевает его повышение до 64 лет).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi