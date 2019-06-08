Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены - ВИДЕО

Председатель КНР Си Цзиньпин после пленарной сессии ПМЭФ-2019 чуть не упал со сцены во время рукопожатия с представителем китайской делегации.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сразу после окончания мероприятия журналисты и представители делегаций из разных стран подбежали к сцене.
Кто-то пытался задавать вопросы, а кто-то — сфотографироваться на фоне лидеров двух стран.
Отмечается, что представители китайской делегации громко приветствовали Си Цзиньпина и всячески привлекали его внимание. Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
Нихао! Журналисты китайского пула так горячо приветствовали Си Цзиньпина, что чуть не уронили китайского лидера. Охрана Путина помогла ему удержаться pic.twitter.com/7n1JQaYqA6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 7, 2019
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