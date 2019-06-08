Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены - ВИДЕО

Председатель КНР Си Цзиньпин после пленарной сессии ПМЭФ-2019 чуть не упал со сцены во время рукопожатия с представителем китайской делегации.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сразу после окончания мероприятия журналисты и представители делегаций из разных стран подбежали к сцене.

Кто-то пытался задавать вопросы, а кто-то — сфотографироваться на фоне лидеров двух стран.

Отмечается, что представители китайской делегации громко приветствовали Си Цзиньпина и всячески привлекали его внимание. Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.