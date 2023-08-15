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Охранник президента Чехии покончил с собой из-за травли со стороны коллег

Охранник президента Чехии покончил с собой из-за травли со стороны коллег Охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство из-за травли со стороны коллег.
Другие страны
15 августа 2023 г. 18:01
Охранник президента Чехии покончил с собой из-за травли со стороны коллег

Охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство из-за травли со стороны коллег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает чешская радиостанция Prostor.

Источник в службе охраны главы государства сообщил о том, что трагический случай произошел в воскресенье. В среду, 16 августа, он должен был выйти на дежурство. Имя охранника не называется, однако отмечается, что ему было 36 лет.

Как сообщает Prostor, ранее телохранитель неоднократно жаловался на плохое отношение к нему со стороны сослуживцев.

Полиция, ведущая расследование, и президентская канцелярия отказались комментировать инцидент.

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Версия на английском языке Czech president’s bodyguard commits suicide after being bullied by colleagues

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