Охранник президента Чехии покончил с собой из-за травли со стороны коллег

Охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство из-за травли со стороны коллег.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает чешская радиостанция Prostor.
Источник в службе охраны главы государства сообщил о том, что трагический случай произошел в воскресенье. В среду, 16 августа, он должен был выйти на дежурство. Имя охранника не называется, однако отмечается, что ему было 36 лет.
Как сообщает Prostor, ранее телохранитель неоднократно жаловался на плохое отношение к нему со стороны сослуживцев.
Полиция, ведущая расследование, и президентская канцелярия отказались комментировать инцидент.