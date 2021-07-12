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Охране убитого президента Гаити запретили выезжать из страны

Охране убитого президента Гаити запретили выезжать из страны Генеральная инспекция полиции Гаити запретила охранникам убитого президента Жовенеля Моиза покидать страну на время расследования.
Другие страны
12 июля 2021 г. 04:48
Охране убитого президента Гаити запретили выезжать из страны

Генеральная инспекция полиции Гаити запретила охранникам убитого президента Жовенеля Моиза покидать страну на время расследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Haiti 24.

По его данным, охранники останутся на свободе, но должны будут ежедневно отмечаться в генеральной инспекции полиции. Их оружие было конфисковано.

Глава президентской охраны Пьер Осман Леандр и руководитель службы безопасности президентского дворца Димитри Эрар должны явиться в суд для дачи показаний 12 июля и 14 июля соответственно.

Начальство охраны Моиза подозревают в бездействии во время нападения на президента. Никто из его охранников тогда не пострадал. Позже власти Гаити объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля.

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