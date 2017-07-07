Охрана задержала пытавшегося встретиться с Иванкой Трамп мужчину с ножом

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Служба безопасности Trump Tower в Нью-Йорке задержала мужчину, вооруженного ножом, который пытался встретиться с дочерью президента США Иванкой Трамп, сообщает Report cо ссылкой на The Hill.

Мужчина прятал свою оружие под рубашкой. На входе в высотку он представился охране сенатором и заявил о желании поговорить с Иванкой о ее линии одежды, однако в результате обыска у него нашли несколько метательных ножей и поддельные документы.

Мужчину направили на психиатрическую экспертизу. Также против него выдвинуты обвинения в незаконном хранении оружия и обмане правоохранительных служб.