Охрана резиденции Хади в Йемене вступила в перестрелку с ополченцами

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Охрана резиденции президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади в городе Аден на юге страны вступила в бой с местными ополченцами, также выступающими на стороне властей, двое бойцов президентской гвардии получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс.

Конфликт между союзниками произошел из-за финансовых разногласий. Ополченцы, также охраняющие недавно реконструированный дворцовый комплекс, выступили с протестом против задержки зарплаты, завязалась перестрелка. "Бой утих, однако ситуация вокруг дворца Маашик остается напряженной", - сообщил источник.

Как отмечает агентство, президентской гвардией Йемена руководит сын Абд Раббу Мансура Хади - Нассер. Сам глава государства посещал освобожденный от повстанцев Аден в сентябре, однако в настоящее время остается в изгнании в Саудовской Аравии. Правительство страны во главе с вице-президентом Халедом Бахахом ведет свою работу из Адена, однако обстановка в городе остается нестабильной.