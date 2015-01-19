Ограбление по-парижски: Музей декоративного искусства "потерял" скульптуру

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Нелепое ограбление произошло в одном из самых крупных музеев Европы. Как сообщает Report, один из посетителей Музея декоративного искусства в Париже совершил попытку ограбления, пытаясь вынести пятикилограммовую бронзовую скульптуру стоимостью около 300-400 тысяч евро. Это была работа "Самсон и филистимлянин" руки известного флорентийского скульптора Джованни да Болонья (в простонародье часто называемый Джамболонья).

По воле случая пропажу заметила охрана, и двери музея тут же были закрыты. Всех посетителей попросили покинуть здание, но, несмотря на то, что при выходе каждый был обыскан, пятикилограммовый экспонат так и не нашли.

Однако в этот же вечер пропавший "Самсон и филистимлянин" нашелся в крайне неожиданном месте — в мусорном ведре в туалете для посетителей. Очевидно, вор-аматор понял, что его шансы вынести дорогую скульптуру за пределы музея равны нулю и таким образом решил избавиться от столь ценной добычи до того момента, как его обыскала охрана.