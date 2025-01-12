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Огненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес

Огненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес Огненные торнадо возникли в охваченном лесными пожарами округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Другие страны
12 января 2025 г. 02:18
Огненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес

Огненные торнадо возникли в охваченном лесными пожарами округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox Weather.

По его сведениям, поднимающиеся над пламенем вращающиеся столбы горячего воздуха и газов были замечены в районе Пасифик-Палисейдс.

Журнал Newsweek сообщил, что к борьбе с бушующими лесными пожарами привлечено более 900 заключенных.

Факт подтвердили в Департаменте исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, уточнив, что в настоящее время 939 пожарных, прошедших обучение в пожарных лагерях (для заключенных - ред.), круглосуточно работают над созданием противопожарных полос.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də yanğın tornadolarına qarşı mübarizəyə məhbuslar cəlb edilib

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