Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды

Европейский Союз не готов принимать в свои ряды новых членов.

Европейский Союз не готов принимать в свои ряды новых членов, поэтому искусственно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды.

Об этом Report заявил сербский политолог Огнен Гогич.

По словам эксперта, Сербия стремится вступить в ЕС и желает стать ее полноправным членом, о чем ведет переговоры уже десять лет, однако этот процесс идет слишком медленно.

Политолог считает, что ЕС специально затягивает процесс вступления Сербии: "Дело в том, что ЕС не готов никого принимать в свои ряды. Они затягивают этот процесс, вот почему Сербия не готова менять свою политику в отношении России и Косово. Сербия знает, что ничего не получит взамен”.

Он утверждает, что Запад постоянно призывает Белград согласовывать свою внешнюю политику с европейской и ввести санкции против России, назвав этот вопрос главной проблемой взаимоотношений между западными странами и Сербией.

Гогич отметил, что процесс вступления в ЕС не будет ускорен, даже если Сербия выполнит все требования со стороны Запада.

“Даже если Сербия введет санкции против России, она не станет ближе к ЕС. Именно поэтому, она [Сербия] не готова этого делать”, - подчеркнул он.