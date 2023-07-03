Оглашение итогов выборов президента Гватемалы отложили из-за решения суда

Высший избирательный суд (ВИС) Гватемалы отложил на неопределенный срок официальное оглашение итогов выборов президента, прошедших 25 июня, из-за постановления суда, принявшего к рассмотрению иск проигравших кандидатов.

Высший избирательный суд (ВИС) Гватемалы отложил на неопределенный срок официальное оглашение итогов выборов президента, прошедших 25 июня, из-за постановления суда, принявшего к рассмотрению иск проигравших кандидатов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Данный избирательный орган сегодня решил, исполняя постановление Конституционного суда, пока проясняются обстоятельства, упомянутые в нем, приостановить процесс оценки и официального подтверждения результатов всеобщих выборов, которые прошли 25 июня", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении инстанции, выполняющей функции центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам, полученным после обработки 98,82% протоколов с избирательных участков, во второй тур выборов президента Гватемалы должны выйти бывшая первая леди Сандра Торрес и депутат Бернардо Аревало. Торрес, выдвигающаяся от центристской партии "Национальный союз надежды", была одной из трех фаворитов предвыборной гонки, в то время как Аревало, представляющий левоцентристское движение "Семя", в опросах занимал восьмое место.

Девять кандидатов, представляющих правые партии, подали иск с требованием проверки сообщений о нарушениях в ходе голосования. Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу и обязал ВИС отложить официальное оглашение итогов выборов.