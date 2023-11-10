Офисы соцпартии Испании подверглись нападениям вандалов

Офисы и штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) в разных городах страны, а также в Брюсселе подверглись нападениям вандалов.

Офисы и штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) в разных городах страны, а также в Брюсселе подверглись нападениям вандалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политическая партия сообщила в соцсети "X".

"Мы осуждаем подлую атаку на нашу штаб-квартиру этой ночью", - отметили в ИСРП, назвав инцидент "агрессией против демократии и конституционных ценностей".

Как передает газета El Mundo, представители соцпартии в Каталонии также заявили, что их офисы пострадали в результате действий вандалов. Надписи "Предатели", "Испания не продается" и другие появились на фасадах зданий, где расположены штаб-квартиры ИСРП, и в других населенных пунктах королевства.

Инциденты произошли на фоне переговоров по формированию правительства Испании, в ходе которых ИСРП достигла соглашения с каталонскими партиями об амнистии причастных к сепаратизму в регионе.