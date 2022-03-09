Офис Зеленского: Из Энергодара началась эвакуация людей, на очереди другие города

Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Из Лохвицы в Полтавской области гуманитарная колонна отправилась в Сумы. Колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест. Кроме того, эвакуационная колонна выехала за жителями Изюма по маршруту Изюм - Лозовая", - сказал Тимошенко.
Ранее Тимошенко сообщал, что 9 марта с 9-00 до 21-00 должны функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам:
Енергодар - Запорожье;
Сумы - Полтава;
Изюм - Лозовая;
Мариуполь - Запорожье;
Волноваха - Покровск;
Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.