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Офис Зеленского: Из Энергодара началась эвакуация людей, на очереди другие города

Офис Зеленского: Из Энергодара началась эвакуация людей, на очереди другие города Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов.
Другие страны
9 марта 2022 г. 20:53
Офис Зеленского: Из Энергодара началась эвакуация людей, на очереди другие города

Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Из Лохвицы в Полтавской области гуманитарная колонна отправилась в Сумы. Колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест. Кроме того, эвакуационная колонна выехала за жителями Изюма по маршруту Изюм - Лозовая", - сказал Тимошенко.

Ранее Тимошенко сообщал, что 9 марта с 9-00 до 21-00 должны функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам:

Енергодар - Запорожье;

Сумы - Полтава;

Изюм - Лозовая;

Мариуполь - Запорожье;

Волноваха - Покровск;

Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.

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