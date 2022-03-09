Офис Зеленского: Более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору

Из Сум по гуманитарному коридору выехало 25 автобусов и шесть тысяч частных автомобилей, которые вывозят более 20 тысяч человек.

Из Сум по гуманитарному коридору выехало 25 автобусов и шесть тысяч частных автомобилей, которые вывозят более 20 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко написал в Telegram-канале.

Россия в среду объявила "режим тишины" и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-спикер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 до 22.00 по местному времени. В это время будут открыты гумкоридоры.