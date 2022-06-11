Офис президента Украины: Россия искусственно создает продовольственный кризис

Российские войска обстреливают украинские поля зажигательными снарядами, таким образом уничтожая урожай.

Российские войска обстреливают украинские поля зажигательными снарядами, таким образом уничтожая урожай.

Как сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Те, кто создает мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят также уничтожить украинский урожай", – рассказал он.

По его словам, украинским военным кроме того, как бороться с противником приходится еще и тушить пожары.

"Наши воины тушат пожары, но "продовольственный терроризм" должен быть остановлен. С нашими союзниками мы обсуждаем пути разрешения продовольственного кризиса", - добавил Ермак.