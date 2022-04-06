О нас
Аудио новости

Офис президента: Украину ожидает временное сокращение отдельных соцрасходов

Офис президента: Украину ожидает временное сокращение отдельных соцрасходов Во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета и допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 20:37
Офис президента: Украину ожидает временное сокращение отдельных соцрасходов

Во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета и допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета министров и представителями Офиса главы государства о состоянии исполнения госбюджета на текущий год и введении эмбарго на торговлю с Россией.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления.

Во втором квартале, по словам главы правительства, в результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины.

Участники совещания обсудили возможные источники наполнения казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования МВФ и т.д.

При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential Office: Ukraine may temporarily cut certain social expenditure

Другие новости из категории

МО Украины: В Киевской области уничтожена колонна Росгвардии, которая везла с собой тяжелые пулеметы
ФотоМО Украины: В Киевской области уничтожена колонна Росгвардии, которая везла с собой тяжелые пулеметы
6 апреля 2022 г. 20:04
Финляндия заявила о нарушениях границы пассажирскими самолетами России
Финляндия заявила о нарушениях границы пассажирскими самолетами России
6 апреля 2022 г. 19:55
Великобритания ввела запрет на инвестиции в Россию
Великобритания ввела запрет на инвестиции в Россию
6 апреля 2022 г. 19:36
США вводят новые санкции в отношении России
США вводят новые санкции в отношении России
6 апреля 2022 г. 18:53
Шольц: Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом
Шольц: Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом
6 апреля 2022 г. 18:47
Боевики убили трех человек при нападении на мечеть в Нигерии
Боевики убили трех человек при нападении на мечеть в Нигерии
6 апреля 2022 г. 17:45
Орбан предложил РФ и Украине посредничество в переговорном процессе
Орбан предложил РФ и Украине посредничество в переговорном процессе
6 апреля 2022 г. 17:27
ЕС одобрил выделение 3,5 млрд евро странам, принимающим украинских беженцев
ЕС одобрил выделение 3,5 млрд евро странам, принимающим украинских беженцев
6 апреля 2022 г. 17:03
Главы дипведомств стран G7 обсудят 7 апреля ситуацию в Украине
Главы дипведомств стран G7 обсудят 7 апреля ситуацию в Украине
6 апреля 2022 г. 16:23
В одной из мечетей Кабула произошел взрыв
В одной из мечетей Кабула произошел взрыв
6 апреля 2022 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi