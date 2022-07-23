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Офис президента: Украине необходимы еще минимум 50 РСЗО

Офис президента: Украине необходимы еще минимум 50 РСЗО Украинским Вооруженным силам как можно скорее необходимо минимум 50 эффективных реактивных систем залпового огня - таких, как американские HIMARS.
Другие страны
23 июля 2022 г. 15:20
Офис президента: Украине необходимы еще минимум 50 РСЗО

Вооруженным силам Украины как можно скорее необходимо минимум 50 эффективных реактивных систем залпового огня - таких, как американские HIMARS.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, комментируя решение США предоставить Украине дополнительную военную помощь на 270 млн долларов.

"Президент Владимир Зеленский в наших разговорах ставит задание получать еще больше тяжелого оружия. И в диалоге с союзниками мы регулярно обосновываем наши потребности. Мы понимаем, что нам нужно минимум 50 таких эффективных РСЗО как HIMARS и как можно скорее. Делаем все, чтобы приблизиться к этой цифре", - отметил Ермак.

По его словам, украинской армии необходимы сотни гаубиц М777 и авиация. "Наши пилоты будут обучаться и осваивать западные истребители", - добавил Ермак.

Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявили намерение передать еще 4 таких системы, а в целом США и союзники пока обязались передать ВСУ более 20 таких систем.

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Версия на английском языке President's Office: Ukraine needs at least 50 more MLRS
Версия на азербайджанском языке Prezident ofisi: "Ukraynaya azı 50 əlavə MLRS lazımdır"

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