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Офис президента: Украина намерена уже в июне получить статус кандидата в ЕС

Офис президента: Украина намерена уже в июне получить статус кандидата в ЕС Украинские власти рассчитывают в июне получить статус кандидата на членство в Европейском союзе.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 20:03
Офис президента: Украина намерена уже в июне получить статус кандидата в ЕС

Украинские власти рассчитывают в июне получить статус кандидата на членство в Европейском союзе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Рассчитываем получить статус страны-кандидата на членство в ЕС по итогам заседания Европейского совета в июне. Далее должны начаться переговоры о вступлении, которые должны происходить по ускоренной процедуре. Сейчас вся команда президента, его Офиса и правительства работает над тем, чтобы сделать все от нас зависящее в кратчайшие сроки", - рассказал Ермак.

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