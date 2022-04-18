Офис президента: Украина намерена уже в июне получить статус кандидата в ЕС

Украинские власти рассчитывают в июне получить статус кандидата на членство в Европейском союзе.

Украинские власти рассчитывают в июне получить статус кандидата на членство в Европейском союзе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Рассчитываем получить статус страны-кандидата на членство в ЕС по итогам заседания Европейского совета в июне. Далее должны начаться переговоры о вступлении, которые должны происходить по ускоренной процедуре. Сейчас вся команда президента, его Офиса и правительства работает над тем, чтобы сделать все от нас зависящее в кратчайшие сроки", - рассказал Ермак.