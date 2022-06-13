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Офис президента: Безопасность проведения "Евровидения-2023" - главный вопрос для украинских властей

Офис президента: Безопасность проведения "Евровидения-2023" - главный вопрос для украинских властей Власти Украины начали подготовку к проведению в стране в будущем году песенного конкурса "Евровидение", несмотря на боевые действия в стране.
Другие страны
13 июня 2022 г. 18:35
Офис президента: Безопасность проведения Евровидения-2023 - главный вопрос для украинских властей

Власти Украины начали подготовку к проведению в стране в будущем году песенного конкурса "Евровидение", несмотря на боевые действия в стране.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Украина уже начинает подготовку финала "Евровидения-2023". Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты", - написал он в своем телеграм-канале.

Кирилл Тимошенко заверил, что безопасность проведения конкурса является главным вопросом для украинских властей и для Европейского вещательного союза, под эгидой которого проводится песенное состязание.

В подготовке конкурса "Евровидение-2023" участвуют Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины, заявил Тимошенко. Он не назвал город, где именно украинские власти предполагают провести конкурс. "Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главное безопасность, рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать", - написал он.

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