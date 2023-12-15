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Офис премьера Польши заявил о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе

Офис премьера Польши заявил о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе Польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 21:56
Офис премьера Польши заявил о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе

Польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец.

"Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства", - сказал Грабец.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ликвидировал комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы.

Напомним, польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.

Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Baş nazirinin ofisi Smolensk fəlakətinin ekspertizasının saxtalaşdırıldığını açıqlayıb

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