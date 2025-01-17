В Тель-Авиве подтвердили информацию о сделке с ХАМАС

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление.

Для утверждения соглашения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства. Голосование по документу пройдет 18 января.

Договоренности будут реализованы в три этапа.

Сначала ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложников. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит около 2 000 осужденных палестинцев, в том числе около 250, приговоренных к пожизненному заключению. Первая фаза сделки продлится 42 дня, а реализация соглашения начнется через два-три дня после его подписания.

Армия обороны Израиля отведет свои войска из коридора Нецарим, соединяющего север и юг сектора Газа, и всех населенных пунктов анклава примерно на 700 метров от границы, за исключением пяти определенных районов, где расстояние составит 400 метров. Израильская армия также сократит свое присутствие в Филадельфийском коридоре, а затем полностью покинет его в течение первых 50 дней.

Тель-Авив согласился открыть пограничный переход Рафах через неделю после вступления соглашения в силу, сделка будет включать протокол относительно гуманитарной помощи на первом этапе под наблюдением посредников. Ожидается, что Израиль начнет подготовку к началу перемещения гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт немедленно.