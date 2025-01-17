О нас

В Тель-Авиве подтвердили информацию о сделке с ХАМАС

В Тель-Авиве подтвердили информацию о сделке с ХАМАС Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром.
Другие страны
17 января 2025 г. 07:21
В Тель-Авиве подтвердили информацию о сделке с ХАМАС

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление.

Для утверждения соглашения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства. Голосование по документу пройдет 18 января.

Договоренности будут реализованы в три этапа.

Сначала ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложников. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит около 2 000 осужденных палестинцев, в том числе около 250, приговоренных к пожизненному заключению. Первая фаза сделки продлится 42 дня, а реализация соглашения начнется через два-три дня после его подписания.

Армия обороны Израиля отведет свои войска из коридора Нецарим, соединяющего север и юг сектора Газа, и всех населенных пунктов анклава примерно на 700 метров от границы, за исключением пяти определенных районов, где расстояние составит 400 метров. Израильская армия также сократит свое присутствие в Филадельфийском коридоре, а затем полностью покинет его в течение первых 50 дней.

Тель-Авив согласился открыть пограничный переход Рафах через неделю после вступления соглашения в силу, сделка будет включать протокол относительно гуманитарной помощи на первом этапе под наблюдением посредников. Ожидается, что Израиль начнет подготовку к началу перемещения гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт немедленно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail atəşkəs haqqında sazişin imzalandığını təsdiqləyib, təfərrüatlar açıqlanıb

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
16 января 2025 г. 10:17
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
15 января 2025 г. 17:35
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
15 января 2025 г. 14:49
Мария Захарова в Московском цирке накормила слонят фруктами
ВидеоМария Захарова в Московском цирке накормила слонят фруктами
10 января 2025 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi