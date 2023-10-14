Офис Би-би-си в Лондоне облили краской из-за отказа называть боевиков ХАМАС террористами

Штаб-квартиру британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за её отказа называть членов палестинского движения ХАМАС террористами.

Штаб-квартиру британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за её отказа называть членов радикального движения ХАМАС террористами.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sky News.

Ранее Би-би-си столкнулась со шквалом критики из-за отказа называть боевиков ХАМАС террористами. С осуждением, среди прочих, выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора".

"Стеклянные двери и тротуар снаружи лондонской штаб-квартиры Би-би-си были залиты красной краской... В последние дни Би-би-си подвергалась критике из-за того, что при освещении войны ХАМАС и Израиля не называла боевиков ХАМАС террористами", - говорится в сообщении телеканала.