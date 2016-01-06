Оцепление вокруг офиса Ангелы Меркель снято - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Полицейское оцепление вокруг здания ведомства канцлера в центре Берлина снято.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил полицейский, дежурящий возле здания.
"Оцепление снято, подозрительных предметов не обнаружено", - отметил он.
***12:20
Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Офис канцлера Германии Ангелы Меркель закрыли из-за подозрительного предмета.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель федеральной полиции в Берлине.
По его словам, полиция исследует подозрительный пакет.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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