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    Оцепление вокруг офиса Ангелы Меркель снято - ОБНОВЛЕНО

    Офис канцлера Германии был закрыт из-за подозрительного предмета

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Полицейское оцепление вокруг здания ведомства канцлера в центре Берлина снято. 

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил  полицейский, дежурящий возле здания.

    "Оцепление снято, подозрительных предметов не обнаружено", - отметил он.

    ***12:20

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Офис канцлера Германии Ангелы Меркель закрыли из-за подозрительного предмета.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель федеральной полиции в Берлине.

    По его словам, полиция исследует подозрительный пакет.

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