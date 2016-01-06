Оцепление вокруг офиса Ангелы Меркель снято - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Полицейское оцепление вокруг здания ведомства канцлера в центре Берлина снято.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил полицейский, дежурящий возле здания.

"Оцепление снято, подозрительных предметов не обнаружено", - отметил он.

***12:20

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Офис канцлера Германии Ангелы Меркель закрыли из-за подозрительного предмета.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель федеральной полиции в Берлине.

По его словам, полиция исследует подозрительный пакет.