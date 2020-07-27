О нас
Report Georgia

Официальный сайт президента Украины не работал около пяти часов

Официальный сайт президента Украины не работал около пяти часов Сайт офиса президента Украины возобновил работу после того, как несколько часов в понедельник был недоступен. При попытке зайти на этот ресурс выдавалась ошибка.
Другие страны
27 июля 2020 г. 18:24
Официальный сайт президента Украины не работал около пяти часов

Сайт офиса президента Украины возобновил работу после того, как несколько часов в понедельник был недоступен. При попытке зайти на этот ресурс выдавалась ошибка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, официального комментария на этот счет не поступало, однако "РБК-Украина", ссылаясь на Государственную службу специальной связи и защиты информации, сообщило, что проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением.

В последнее время сайт Зеленского испытывал проблемы с доступом из-за кибератак. В частности, ресурс подвергался кибератакам несколько раз с 1 по 7 июля, а также с 15 по 21 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

ВОЗ: Страны не смогут долго держать свои границы закрытыми
ВОЗ: Страны не смогут долго держать свои границы закрытыми
27 июля 2020 г. 19:27
Два человека погибли в столкновениях в Багдаде
Два человека погибли в столкновениях в Багдаде
27 июля 2020 г. 19:00
В Италии введут экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах
В Италии введут экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах
27 июля 2020 г. 18:35
У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили СOVID-19
У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили СOVID-19
27 июля 2020 г. 17:42
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
27 июля 2020 г. 16:00
Власти Вьетнама заявили о вспышке коронавируса нового типа
Власти Вьетнама заявили о вспышке коронавируса нового типа
27 июля 2020 г. 15:09
Ураган снес часть стены Трампа
Ураган снес часть "стены Трампа"
27 июля 2020 г. 13:40
В Испании разбился вертолет, есть погибшие
В Испании разбился вертолет, есть погибшие
27 июля 2020 г. 12:54
В общежитии беженцев в Германии, где проживают азербайджанцы, отключили свет
В общежитии беженцев в Германии, где проживают азербайджанцы, отключили свет
27 июля 2020 г. 12:43
Из-за протестов в США пострадали более 20 полицейских
Из-за протестов в США пострадали более 20 полицейских
27 июля 2020 г. 09:24

Последние новости

19:45
ВидеоКитай испытал крупнейший в мире гидросамолет Это интересно
19:27
ВОЗ: Страны не смогут долго держать свои границы закрытыми Другие страны
19:20
ФотоПрезидент принял в видеоформате нового министра образования - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика
19:15
В Беларуси число заразившихся коронавирусом достигло 66 846 В регионе
19:00
Два человека погибли в столкновениях в Багдаде Другие страны
18:45
В Азербайджане реконструируют оросительные каналы Инфраструктура
18:35
В Италии введут экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах Другие страны
18:24
Официальный сайт президента Украины не работал около пяти часов Другие страны
18:15
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента Происшествия
18:05
ФотоБахрам Багирзаде отпущен домой Здравоохранение
17:55
ФотоСуд в Германии вынес решение о депортации азербайджанской семьи Внешняя политика
17:46
Нефтекомпании США списали активы на $48 млрд в первом квартале Энергетика
17:42
У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили СOVID-19 Другие страны
17:42
В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей Социальная защита
17:35
Грунтовые воды будут служить озеленению Баку Инфраструктура
Вся новостная лента