Официальный представитель НАТО Лунгеску покинет свой пост в конце августа

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что покинет этот пост в конце августа. Пресс-службу альянса возглавит ее заместитель Дилан Уайт.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что покинет этот пост в конце августа. Пресс-службу альянса возглавит ее заместитель Дилан Уайт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации Альянса в Twitter.

"Первая женщина, служившая официальным представителем НАТО, Оана Лунгеску покинет свой пост в конце августа. Она начнет передавать полномочия своему преемнику Дилану Уайту после саммита альянса в Вильнюсе", - сказано в сообщении.

Она не сообщила о своем следующем назначении. Обычно официальные представители НАТО продолжают работу в политических структурах альянса. Предшественник Лунгеску на этом посту Джеймс Аппатурай в настоящий момент занимает пост спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии.

Бывший брюссельский корреспондент мировой службы Би-би-си румынского происхождения Оана Лунгеску была назначена официальным представителем НАТО в 2010 году решением экс-генсека альянса Андерса Фога Расмуссена. Она установила рекорд в пресс-службе НАТО, проведя на этом посту 13 лет.