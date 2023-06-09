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Официальный представитель НАТО Лунгеску покинет свой пост в конце августа

Официальный представитель НАТО Лунгеску покинет свой пост в конце августа Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что покинет этот пост в конце августа. Пресс-службу альянса возглавит ее заместитель Дилан Уайт.
Другие страны
9 июня 2023 г. 11:24
Официальный представитель НАТО Лунгеску покинет свой пост в конце августа

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что покинет этот пост в конце августа. Пресс-службу альянса возглавит ее заместитель Дилан Уайт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации Альянса в Twitter.

"Первая женщина, служившая официальным представителем НАТО, Оана Лунгеску покинет свой пост в конце августа. Она начнет передавать полномочия своему преемнику Дилану Уайту после саммита альянса в Вильнюсе", - сказано в сообщении.

Она не сообщила о своем следующем назначении. Обычно официальные представители НАТО продолжают работу в политических структурах альянса. Предшественник Лунгеску на этом посту Джеймс Аппатурай в настоящий момент занимает пост спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии.

Бывший брюссельский корреспондент мировой службы Би-би-си румынского происхождения Оана Лунгеску была назначена официальным представителем НАТО в 2010 году решением экс-генсека альянса Андерса Фога Расмуссена. Она установила рекорд в пресс-службе НАТО, проведя на этом посту 13 лет.

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Версия на английском языке NATO spokesperson Lungescu to step down at end of August

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