Команда Трампа негативно отреагировала на предложение Киева о "войне до выхода к границам 2022 года"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил команде избранного президента США Дональда Трампа продолжать войну до восстановления границ 2022 года.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил команде избранного президента США Дональда Трампа продолжать войну до выхода к границам 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Он также выступил с предложением обеспечить вступление страны в НАТО. Отмечается, что предложения А.Ермака были встречены "холодно" и даже негативно.

Кроме того, США выразили недовольство предоставляемой информацией о ситуации на фронте, указав на несоответствие между реальной ситуацией и представленным положением дел.

Отметим, что полномасштабная война между Украиной и Россией началась 24 февраля 2022 года.