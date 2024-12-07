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Команда Трампа негативно отреагировала на предложение Киева о "войне до выхода к границам 2022 года"

Команда Трампа негативно отреагировала на предложение Киева о "войне до выхода к границам 2022 года" Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил команде избранного президента США Дональда Трампа продолжать войну до восстановления границ 2022 года.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 22:59
Команда Трампа негативно отреагировала на предложение Киева о войне до выхода к границам 2022 года

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил команде избранного президента США Дональда Трампа продолжать войну до выхода к границам 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Он также выступил с предложением обеспечить вступление страны в НАТО. Отмечается, что предложения А.Ермака были встречены "холодно" и даже негативно.

Кроме того, США выразили недовольство предоставляемой информацией о ситуации на фронте, указав на несоответствие между реальной ситуацией и представленным положением дел.

Отметим, что полномасштабная война между Украиной и Россией началась 24 февраля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Trampın komandası Kiyevin işğaldakı torpaqları qaytarmaq təklifinə mənfi cavab verib

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