Команда Трампа негативно отреагировала на предложение Киева о "войне до выхода к границам 2022 года"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил команде избранного президента США Дональда Трампа продолжать войну до выхода к границам 2022 года.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Он также выступил с предложением обеспечить вступление страны в НАТО. Отмечается, что предложения А.Ермака были встречены "холодно" и даже негативно.
Кроме того, США выразили недовольство предоставляемой информацией о ситуации на фронте, указав на несоответствие между реальной ситуацией и представленным положением дел.
Отметим, что полномасштабная война между Украиной и Россией началась 24 февраля 2022 года.