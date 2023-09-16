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МИД Ирана отреагировал на расширение западных санкций

МИД Ирана отреагировал на расширение западных санкций Официальный Иран отреагировал на расширение западных санкций
Другие страны
16 сентября 2023 г. 12:27
МИД Ирана отреагировал на расширение западных санкций

Внешнеполитическое ведомство Ирана отреагировало на ряд новых санкций европейских стран и США против некоторых иранских официальных лиц, организаций и средств массовой информации ИРИ и их руководителей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию иранского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети "Х".

"К сожалению, некоторые страны ...предприняли отчаянные, согласованные и необдуманные шаги - выдвинули политические и бессмысленные заявления с целью разжигания беспорядков в Иране. Они настаивают на введении повторных и бесполезных санкций", - пишет в публикации официальный представитель МИД ИРИ Насер Канани.

Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за нарушения прав человека в этой стране. Новыми в санкционном списке стали шесть организаций и четыре физлица. В частности, под санкции попали тюрьмы в разных регионах Ирана, а также высокопоставленные представители силовых структур этой страны.

ЕС, Великобритания, США, а также ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Иран в нарушении прав человека и в связи с этими обвинениями вводили санкции против страны.

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Версия на английском языке Iran reacts to Western sanctions 
Версия на азербайджанском языке İrandan Qərbin sanksiyalarına cavab: Təkrar və mənasızdır

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