Официальная делегация материкового Китая впервые за три года прибыла на Тайвань

Правительственная делегация из Шанхая в субботу прибыла с визитом на Тайвань для участия в фестивале фонарей и укрепления контактов с администрацией города Тайбэй.

Правительственная делегация из Шанхая в субботу прибыла с визитом на Тайвань для участия в фестивале фонарей и укрепления контактов с администрацией города Тайбэй.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Это первый за последние три года официальный визит представителей материкового Китая на Тайвань. Шанхайскую делегацию в составе шести человек возглавил заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

Как уточнили власти Тайбэя, делегация Шанхая будет находиться на острове до 20 февраля.