Официальный Сеул выразил готовность к переговорам с КНДР

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Сеул пытается положить конец враждебному противостоянию с Пхеньяном. Об этом заявил южнокорейский премьер-министр Чон Хон Вон на фоне перспективы первого в истории межкорейского саммита/

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Ренхап".

"Правительство активно будет прилагать усилия, чтобы решить конфронтационные настроения и открыть двери для межкорейского диалога и совместного успеха", - сказал южнокорейский премьер.

Свою позицию по резонансному заявлению Ким Чен Ына также выразил южнокорейский министр по делам объединения Лю Киль Дже. Он назвал обращение северокорейского лидера "серьезным" и сказал, что Сеул надеется на скорое начало диалога двух Корей независимо от формата.

Напомним, в новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов к проведению переговоров на высшем уровне с представителями южнокорейских властей в 2015 году.