Офицер полиции убил бродягу с металлической трубой в Майами

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Офицер полиции американского города Майами застрелил угрожавшего ему трубой бездомного в городском парке, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Miami Herald.

41-летний полицейский ветеран Антонио Торрес со стажем работы в 20 лет приехал по вызову о нарушении общественного порядка в городской парк, где вступил в словесную конфронтацию с 46-летним бездомным Фрицем Севье, который держал в руках метровую металлическую трубу.

По словам свидетелей, когда бездомный стал наводить трубой на правоохранителя, было совершено несколько выстрелов.

Глава полиции Майами Рудольфо Льянес пошел на необычный шаг и обратился к публике. По его словам, ветеран полиции хорошо осведомлен о шумихе относительно применения оружия сотрудниками правопорядка, но действовал в соответствии с инструкциями.

«Я понимаю, что вам нужны факты, теперь истина зависит от свидетелей», - отметил Льянес и добавил, что за сценой наблюдали несколько десятков человек.

Отмечается, что убитый мужчина не раз привлекался к ответственности и обвинялся в избиениях и хулиганских действиях.