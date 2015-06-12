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    Офицер полиции убил бродягу с металлической трубой в Майами

    Когда бездомный стал наводить трубой на правоохранителя, было совершено несколько выстрелов

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Офицер полиции американского города Майами застрелил угрожавшего ему трубой бездомного в городском парке, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Miami Herald.

    41-летний полицейский ветеран Антонио Торрес со стажем работы в 20 лет приехал по вызову о нарушении общественного порядка в городской парк, где вступил в словесную конфронтацию с 46-летним бездомным Фрицем Севье, который держал в руках метровую металлическую трубу.

    По словам свидетелей, когда бездомный стал наводить трубой на правоохранителя, было совершено несколько выстрелов.

    Глава полиции Майами Рудольфо Льянес пошел на необычный шаг и обратился к публике. По его словам, ветеран полиции хорошо осведомлен о шумихе относительно применения оружия сотрудниками правопорядка, но действовал в соответствии с инструкциями.

    «Я понимаю, что вам нужны факты, теперь истина зависит от свидетелей», - отметил Льянес и добавил, что за сценой наблюдали несколько десятков человек.

    Отмечается, что убитый мужчина не раз привлекался к ответственности и обвинялся в избиениях и хулиганских действиях.

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