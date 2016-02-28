​Офицер полиции погибла после перестрелки в Вирджинии

Баку. 28 Февраля. REPORT.AZ/ В результате перестрелки в штате Вирджиния трое полицейских получили огнестрельные ранения.

Как передает Report, об этом сообщает департамент округа Принс-Уильям в твиттере.

От полученных травм скончалась офицер Эшли Гиндон, ее коллеги переданы медикам. Причины инцидента в местечке Лейк-Ридж пока не уточняются, ведется расследование.

Репортер ABC7 со ссылкой на данные полиции сообщает, что правоохранители прибыли на вызов о «словесной перепалке». Подозреваемый задержан, по предварительным данным, он не получил ранений.