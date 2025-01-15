Число французов с кокаиновой зависимостью удвоилось за год

Во Франции продолжает расти число граждан с кокаиновой зависимостью, по итогам 2023 года их число увеличилось вдвое.

Во Франции продолжает расти число граждан с кокаиновой зависимостью, по итогам 2023 года их число увеличилось вдвое.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили во Французском центре мониторинга наркотиков и наркомании (OFDT).

Согласно результатам исследования OFDT, опубликованным в среду, в 2023 году 1,1 млн французов хотя бы раз употребляли этот запрещенный наркотик. Для сравнения, в предыдущем отчете за 2022 год число потребителей кокаина достигало 600 тыс. человек.

Сейчас Франция занимает 7-е место в Европе по уровню потребления кокаина.

"За взрывным ростом потребления стоит ряд факторов, включая рекордные уровни мирового производства кокаина и изменение имиджа наркотика. Еще одним фактором, способствующим росту потребления, является изменение условий труда. Многие люди используют кокаин, чтобы справляться с интенсивными рабочими нагрузками или тяжелыми условиями работы", сообщила заместитель директора OFDT Ивана Обрадович.

Эксперты также указывают на диверсификацию форм потребления – по мере распространения крэка - твердой формы кокаина, сам кокаин все чаще воспринимается как "менее опасный".

Согласно официальной статистике, в 2023 году французские правоохранители изъяли из незаконного оборота 23,5 тонны кокаина. За первые 11 месяцев 2024 года было изъято почти 47 тонн.