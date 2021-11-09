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Одре Азуле переизбрана на пост генерального директора ЮНЕСКО

Одре Азуле переизбрана на пост генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле переизбрана на второй срок на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Другие страны
9 ноября 2021 г. 21:21
Одре Азуле переизбрана на пост генерального директора ЮНЕСКО
Одре Азуле

Одре Азуле переизбрана на второй срок на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ее кандидатура поддержана в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в штаб-квартире в Париже.

Кандидатура Азуле, впервые избранной главой организации в октябре 2017 года, была единственной. Срок действия нового мандата генерального директора начнется в январе 2022 года.

Во время ее полномочий во главе ЮНЕСКО организация приняла участие в реконструкции города Мосула на севере Ирака, оказании помощи Ливану в восстановлении культурного наследия, а также в проведении акций в поддержку культуры и образования в период пандемии коронавируса. За минувшее четырехлетие она совершила ряд визитов за рубеж, в том числе поездку в Россию. Как подчеркивала Азуле начиная с первых шагов во главе организации, она считает главной задачей работать над созданием устойчивого мира.

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Версия на азербайджанском языке Odre Azule yenidən YUNESKO-nun baş direktoru seçilib

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