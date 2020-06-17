Одну из центральных улиц Нью-Йорка переименовали по требованию протестующих - ВИДЕО

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В Бруклинском районе Нью-Йорка США переименовали одну из центральных улиц.

Как сообщает специальный корреспондент Report, соответствующее решение подписал председатель муниципалитета Нью-Йорка Билл де Бласио.

Согласно документу, название улицы Фултон, расположенной между проспектами Марси и Брунклин, было изменено на "Black Lives Matter".

После этого команда из примерно 50 добровольцев написала слова "Black Lives Matter" ("Жизнь афроамериканцев важна") вдоль самой оживленной автомобильной дороги Нью-Йорка - улицы Фултон, где исторически компактно проживают афроамериканцы. В то же время на улице были установлены макеты афроамериканцев, ставших жертвами насилия со стороны полицейских, на символических макетах указаны их имена и информация. Улицу посетили миллионы людей и поделились фотографиями с хэштегом "Black Lives Matter".

Департамент транспорта Нью-Йорка объявил, что для реализации проекта улица Фултон на некоторое время будет закрыта для общественного транспорта.

Отметим, что 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

По требованию демонстрантов были изменены названия центральных улиц Миннеаполиса, Вашингтона и Лос-Анджелеса, улицам было дано название "жизнь афроамериканцев важна" ("Black Lives Matter").

Корреспондент: Вюсала Аббасова